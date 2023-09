VIDEO | Il carabiniere eroe che ha sventato il suicidio in mare di una donna: "Così sono riuscito a salvarla tra le onde"

Quando sono arrivati vicino alla scogliera lei era lì, pronta a farla finita. Non rispondeva alle domande e non sembrava avere la minima intenzione di tornare indietro sui propri passi. Poi un’onda li ha travolti complicando ulteriormente l’intervento. “Abbiamo provato a farla ragionare ma non ci ascoltava. Quando è finita in acqua non c’ho pensato due volte, in fondo siamo addestrati per questo”, racconta il vicebrigadiere Vincenzo Gaetano Rappa, il carabiniere della stazione di Cinisi che pochi giorni fa ha salvato una cinquantenne nella zona di Torre Pozzillo con l’aiuto della guardia costiera e dei vigili del fuoco.

L’intervento è stato richiesto da una guardia giurata della Sicurtransport che, vedendo una donna di mezz’età pronta a lanciarsi tra le onde, ha contattato il 112 segnalando il pericolo. In poco tempo si è attivata la macchina dei soccorsi per impedire alla donna di compiere il gesto estremo. “Ci siamo avvicinati a pochi metri per cercare di instaurare con lei un dialogo ma non reagiva”, prosegue il vicebrigadiere ancora sotto effetto degli antidolorifici somministrati dopo il salvataggio. “Sono arrivato a pochi centimetri da lei. Il mare era agitato e infatti la donna - continua - è stata travolta dall’acqua. Senza pensarci due volte mi sono lanciato per afferrarla e con l’aiuto degli altri soccorritori siamo riusciti con fatica a portata sulla terraferma”.

Ad attenderli vicino alla scogliera, oltre ai vigili del fuoco e alla guardia costiera, c’erano anche i sanitari del 118 che hanno medicato sul posto il militare e la donna prima di accompagnarli in ospedale, di Partinico, per sottoporli ad alcuni accertamenti. Solo in un successivo momento la donna, dopo aver realizzato quanto accaduto, ha ringraziato i suoi "angeli in divisa" ammettendo di aver pensato di farla finita per una serie di problemi di natura personale. E così sarebbe andata se i suoi soccorritori avessero anteposto la propria vita all’incolumità della cinquantenne.