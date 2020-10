Tragedia al carcere Ucciardone, carabiniere si suicida negli uffici dell’aula bunker

Nell’arco di dieci minuti sono arrivate diverse macchine con a bordo i vertici locali dei carabinieri e i magistrati per chiarire cosa sia accaduto e perché si sia tolto la vita. Tragedia al carcere Ucciardone dove questa mattina un carabiniere si è suicidato negli uffici dell’aula bunker, la struttura costruita per il Maxiprocesso degli anni '80. La vittima è un maresciallo di 50 anni che lavorava negli uffici riservati all’ascolto delle intercettazioni. Non è chiaro cosa ci sia dietro l'estremo gesto né cosa abbia spinto il carabiniere a puntarsi contro con la sua stessa pistola e ad aprire il fuoco.

