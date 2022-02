Luca e Paolo, gag sul cappotto della senatrice palermitana scomparso in Parlamento: Bersani ride di gusto

Un cappotto smarrito in Parlamento, la denuncia del furto su Facebook, il ritrovamento. La vicenda che ha visto per protagonista Cinzia Leone (Movimento 5 Stelle) finisce sulla copertina comica di Dimartedì su La7, ad opera di Luca e Paolo, e fa scompisciare dalle risate perfino Pierluigi Bersani.

"Mi hanno rubato il cappotto in Transatlantico", aveva scritto la senatrice palermitana del Movimento 5 Stelle, nei giorni delle votazioni per il presidente della Repubblica. Un furto che aveva lasciato la senatrice "#INDIGNATA" (questo il titolo del post), per un delitto "davvero impensabile in un ambiente frequentato da Senatori, Deputati, Commessi, Giornalisti" (le maiuscole sono tutte sue). In realtà il cappotto (da 600 euro) era scivolato dietro un divanetto ed è stato ritrovato dagli operai intenti a sistemare il Transatlantico dopo il pienone per il giuramento di Sergio Mattarella. A distanza di giorni Luca e Paolo hanno costruito una gag irresistibile sulla vicenda. Il duo comico genovese ha iniziato così: "Questa è una storia vera..."