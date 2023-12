Mentre al Politeama si monta il palco su cui si esibirà, tra gli altri, l'artista romana, abbiamo chiesto a palermitani e turisti come trascorreranno l'ultimo dell'anno. I più lo passeranno in famiglia: "Dopo gli ultimi fatti di cronaca, non ci sentiamo sicuri", "Dovremmo andare e dimostrare che sappiamo comportarci bene"

VIDEO | Tutto pronto per il Capodanno in piazza ma in molti resteranno a casa: "Elodie merita però meglio non rischiare"