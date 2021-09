Capodanno ebraico, il messaggio di Orlando: "Vi faccio i più affettuosi auguri"

"Esprimo personalmente e anche a nome di tutta l'amministrazione comunale, i più affettuosi auguri agli Ebrei per la festa di Rosh Hashanah". Lo ha dichiarato il sindaco, Leoluca Orlando, in occasione del capodanno ebraico. "Questa ricorrenza - scrive Orlando in una nota - è un'occasione per ribadire l'importanza dell'incontro tra religioni e culture diverse che nella città di Palermo trovano una casa comune".