VIDEO | Capodanno 2024, Cannella: "Pensiamo ad artisti come Elodie e Antonacci, ma il mio preferito è Max Pezzali"

L'assessore comunale alla Cultura dà qualche anticipazione sulla festa prevista per salutare il nuovo anno. "Abbiamo emanato un avviso che scade il 24, dopo quella data sapremo di più. Dobbiamo verificare le proposte più credibili. Vogliamo fare un evento in grande, qualcosa in più rispetto all'anno scorso"