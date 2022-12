Capodanno, cambia la viabilità in centro: ecco le strade chiuse e i divieti di sosta

Strade chiuse e divieti di sosta in centro in occasione dei festeggiamenti per il Capodanno. E' quanto stabilito da un'ordinanza emessa oggi dall'ufficio Mobilità sostenibile che cambia la viabilità attorno al Politeama dove è previsto il concerto di Francesco Gabbani.

Divieto di transito e parcheggio

Ecco le strade dove sarà vietato transitare e parcheggiare dalle 7 del 31 dicembre alle 3 dell'1 gennaio e comunque fino a cessate esigenze:

PIAZZA CASTELNUOVO tratto compreso tra via Libertà e via Dante (compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre);

VIA GUARINO AMELIA intero tratto;

VIA FOLENGO intero tratto;

VIA PAOLO PATERNOSTRO tratto compreso tra via Nicolò Garzilli e piazza Castelnuovo;

VIA TURATI intero tratto;

VIA GAETANO DAITA tratto compreso tra le Vie Nicolò Gallo e Turati;

VIA ISIDORO LA LUMIA tratto compreso tra via Turati e via Emerico Amari;

VIA LIBERTÀ carreggiata laterale di monte, compresa tra la via Carducci e la via Dante; carreggiata laterale di mare, compresa tra la piazza Ruggero Settimo e la Via Nicolò Gallo; carreggiata centrale, compresa tra le piazze Mordini Crispi (escluse) e piazza R. Settimo/ Castelnuovo; È consentito l’attraversamento della Via Libertà secondo la direzione Via Archimede/Via Siracusa.

Altri provvedimenti

Al fine di consentire la circolazione di auto e moto nelle vie limitrofe all'area in cui si svolgerà l'evento di Capodanno, dalle 7 del 31 dicembre alle 3 del del primo gennaio saranno attuate le seguenti misure:

VIA LIBERTÀ carreggiata laterale lato monte (da piazza Mordini a via XII Gennaio) e lato mare (da via Torrearsa a piazza Francesco Crispi): divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul lato destro nel senso di marcia;

VIA LIBERTÀ carreggiata laterale lato monte (da via XII gennaio a via Carducci) e lato mare (da Via Nicolò Gallo a via Torrearsa): divieto di sosta con rimozione coatta, ambo i lati nel senso di marcia;

VIA NICOLO' GALLO all’intersezione con via Isidoro la Lumia: sospensione della direzione obbligatoria a sinistra; direzione consentite destra e sinistra;

VIA NICOLO' GALLO tratto da via Gaetano Daita e via Libertà: divieto di sosta con rimozione coatta lato sinistra; tratto da via Gaetano Daita a via Isidoro la Lumia: divieto di sosta con rimozione coatta lato destro;

VIA ISIDORO LA LUMIA tratto compreso tra via Nicolò Gallo e via Turati: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; divieto di sosta con rimozione coatta lato civici pari; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con la via Turati;

VIA DOMENICO SCINÀ tratto compreso tra Via Turati e piazza Sturzo: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto;

VIA EMERICO AMARI tratto da via Roma a via Wagner: divieto di sosta con rimozione coatta lato sinistro;

VIA XX SETTEMBRE direzione obbligatoria dritto eccetto residenti della via Carducci e di via XII Gennaio;

VIA CARDUCCI divieto di transito eccetto residenti della via Carducci e di via XII Gennaio;

VIA DELLA LIBERTÀ carreggiata laterale di monte, compresa tra la cia Giosuè Carducci e la cia XII Gennaio: istituzione del senso unico nel senso e nel tratto; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con la via XII Gennaio;

VIA XII GENNAIO tratto compreso tra via Libertà e via XX Settembre: divieto di sosta con rimozione lato sinistra.

Sospesa pista ciclabile in via Libertà

In via Libertà dalle 7 del 31 dicembre e sino a cessate esigenze, sarà sospesa la circolazione lungo i percorsi ciclabili individuati sui marciapiedi nei tratti piazza Ruggero Settimo/piazza Crispi/piazza Mordini e piazza Castelnuovo, visto il possibile incremento della pedonalità a seguito dei provvedimenti adottati per consentire l’evento.