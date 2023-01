Botti a raffica nonostante il divieto, incendi e feriti a Palermo: dodicenne rischia di perdere la mano

La consueta ordinanza sindacale che ha imposto il divieto per botti e fuochi d'artificio come accade ogni anno non è servita a evitare incidenti causati dalle esplosioni. Allo scoccare della mezzanotte, ma anche prima e dopo, in tanti hanno salutato l'arrivo del 2023 con mortaretti, fuochi pirotecnici e in alcuni casi anche con bombe carta. In città si registrano quattro feriti e numerosi incendi provocati proprio dall'esplosione di petardi.

Un dodicenne con una grave ferita a una mano è stato portato al pronto soccorso del Cervello e da lì, dopo che i medici ne hanno constatato le condizioni critiche, è stato trasferito al Policlinico in un reparto specializzato. Altre tre persone sono arrivate nei pronto soccorso cittadini in seguito a incidenti con i botti.

Ed anche per i vigili del fuoco, come da tradizione, la notte di Capodanno è stata costellata di interventi. I pompieri sono stati chiamati in diversi quartieri della città, da Brancaccio allo Zen, da Bonagia all'Uditore per spegnere una quindicina di roghi causati dal lancio di petardi all'interno di cassonetti.