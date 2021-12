Covid, sarà un altro Capodanno blindato: verso accessi contingentati in piazza

L'impennata di casi Covid preoccupa e l'ingresso in zona gialla della Sicilia sembre solo una questione di ore, giorni al massimo. E solo due giorni separano dalla fine dell'anno così in Prefettura si è riunito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, per fare il punto della situazione. Presenti, oltre al prefetto Giuseppe Forlani, il sindaco Leoluca Orlando e i vertici delle forze dell'ordine. E' stata disposta "una mirata intensificazione dei dispositivi di controllo nelle giornate prefestive e festive, specie nelle aree del centro cittadino e in quelle contraddistinte da una maggiore concentrazione di locali ed esercizi aperti al pubblico".

Orlando ha anticipato l'intenzione di adottare norme ad hoc, come già fatto in passato. Il primo cittadino punta a reintrodurre il divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e il contingentamento degli accessi sia in piazza Sant’Anna sia al Mercato della Vucciria, "con la previsione della chiusura delle stesse in caso di afflussi che potrebbero determinare assembramenti".

La riunione è stata anche l'occasione per fare il punto sul monitoraggio effettuato nelle ultime settimane. Dall’entrata in vigore delle disposizioni sul cosiddetto green pass rafforzato (il 6 dicembre) le persone controllate risultano ben 44.505, e di queste 160 sono state sanzionate. Altre 2.040 sono state controllate e sanzionate per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono invece 8.264 le attività controllate, 60 delle quali sanzionate (12 con la chiusura provvisoria).