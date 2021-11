Capo, telecamera della Ztl distrutta dai vandali

La telecamera che controlla l’ingresso dei veicoli nella Zona a traffico limitato tra via Matteo Bonello e via Pirriaturi è stata danneggiata irrimediabilmente dai vandali. In particolare, sono stati riscontrate lesioni al pannello elettronico che indica se la Ztl è attiva o meno. La telecamera è sparita. Sul posto è intervenuta la Sispi.

A dare la notizia è stato il vicepresidente della prima circoscrizione Antonio Nicolao che adesso pone un interrogativo: "I vandali hanno deciso di compiere questo gesto per guadagnare dal ricavato del valore della telecamera o perché non si vuole che vengano controllate le auto che entrano ed escono da questo punto?".

L'assessore alla Mobilità Giusto Catania a PalermoToday spiega: "La telecamera è stata vandalizzata mentre era priva di alimentazione perché si era staccata la luce. I nostri uffici hanno fatto denuncia. La segnalazione mi è arrivata oggi. La telecamera verrà sostituita, aspettiamo che Enel inserisca l'alimentazione".