Si tuffa dalla barca ma finisce contro l'elica e resta ferito, giovane salvato

Brutta avventura ieri pomeriggio per un ragazzo che stava trascorrendo la giornata in barca a Capo Zafferano, a Bagheria. Il giovane, tuffandosi dal mezzo, ha sbattuto contro l'elica ancora in movimento ed è rimasto ferito. In suo soccorso sono intervenuti i militari della guardia costiera, che lo hanno recuperato e affidato alle cure del 118. Una volta sulla terraferma è stato trasferito in ospedale dove è stato medicato e dimesso.

Una volta ricevuta la segnalazione del ferito, la sala operativa dell’ufficio circondariale marittimo di Porticello coordinata dalla direzione Marittima della Sicilia Occidentale e della capitaneria di porto di Palermo ha disposto l’invio del battello pneumatico G.C. 358 nell’ambito

dell’operazione “Mare Sicuro”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da una prima ricostruzione circa la dinamica degli eventi, sembra che il giovane quando la barca non era ancora completamente ferma ma

in procinto di ancorare, si sia tuffato dal natante, impattando sull’elica in movimento e procurandosi alcune ferite a una gamba. Immediatamente, lo stesso malcapitato è stato soccorso dagli altri due amici presenti con lui sul mezzo e da alcuni persone presenti in zona che avevano assistito all'incidente. Dopo aver recuperato il ferito, i militari della guardia costiera si sono diretti presso l’insenatura di Santa Nicolicchia, dove poco dopo è arrivato via terra il personale medico del 118 e della locale autorità marittima per facilitare e rendere più agevoli le operazioni di recupero. Il ferito è stato trasportato con l'ambulanza in ospedale. La guardia costiera di Porticello sta svolgendo ulteriori approfondimenti per stabilire l’esatta dinamica dei fatti.