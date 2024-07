Area marina di Capo Zafferano, boe per delimitare l'area e più controlli

Installazione di boe per preservare l’area marina di Capo Zafferano. È la soluzione raggiunta, e che verrà applicata nei prossimi giorni, a seguito di un incontro tra la Capitaneria di porto, il sindaco di Santa Flavia Giuseppe D’Agostino e rappresentanti del Comitato di cittadini della contrada Urio - Capo Zafferano. Un importante passo avanti contro l’inquinamento dell’area marina di Capo Zafferano. “L’area di Capo Zafferano è stata individuata come area SIC. È quindi necessario semplicemente fare rispettare le norme regionali”, ripetono da tempo gli aderenti al Comitato Urio-Capo Zafferano.

L’area è un sito di importanza comunitaria in cui sono state applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino degli habitat naturali e delle popolazioni delle specie. Area minacciata invece da “altoparlanti a tutto volume, rilascio in mare di ogni tipo di rifiuti, ormeggio a poche decine di metri dalla riva, uso indiscriminato di acqua-scooter tra i bagnanti. - spiegano dal Comitato - Una situazione ingestibile e diventata incubo per i residenti, i turisti e i fruitori della della zona turistica”.

Durante l’incontro si è così deciso di sancire alcuni punti fermi per contrastare l’inquinamento dell’area circostante il promontorio e nei prossimi giorni il sindaco emetterà un’ordinanza per ristabilire il rispetto delle regole, rispondenti alle norme regionali previste nelle zone speciali di conservazione, attraverso un’intensificazione dei controlli nel fine settimana da parte della Capitaneria e delle altre Forze di Polizia. Nei prossimi giorni saranno inoltre posizionate delle boe lungo il perimetro dalle “Tre piscine’” alla spiaggia del Kafara per delimitare l’intera area. Il mancato rispetto della distanza comporterà il sequestro del mezzo. “Il Comitato chiede alle Autorità preposte di applicare le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale”, concludono.