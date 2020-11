Capo, ufficio postale di via Giovanni Battista Impallomeni chiuso per lavori

L’ufficio postale di via Giovanni Battista Impallomeni 14, nel cuore del Capo, resterà chiuso da oggi fino al 5 dicembre per lavori interni. La comunicazione è arrivata dagli uffici di Poste Italiane attraverso una nota. "Per tutti i servizi postali e finanziari e per il ritiro della corrispondenza giacente - fanno sapere nella nota - i cittadini potranno rivolgersi alla vicina sede di piazza Giuseppe Verdi, che osserva l’orario di apertura dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35".