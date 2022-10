Capo, eliminata storica discarica abusiva in via della Giarra

Eliminata al Capo la storica discarica abusiva in via della Giarra. , grazie all’amministratore unico Girolamo Caruso, alla dottoressa Lara Calì e a Vincenzo Spina della Rap, è stata eliminata la discarica abusiva in via della Giarra, strada chiusa al transito veicolare adiacente la chiesa di Santa Rosalia ai 4 Coronati all'interno del quartiere del Capo".

"Una discarica - continua Zacco - di rifiuti di ogni genere che deturpava l'intera area e che ora grazie all'intervento della Rap, potrà tornare ad essere vissuta dagli abitanti e dai fedeli del quartiere. Una battaglia intrapresa contro l'inciviltà che grazie alla collaborazione del consigliere della prima circoscrizione Francesco Tramuto ed alla piena disponibilità della Rap cercheremo di vincere per garantire il decoro urbano nei mercati storici e nell'intera città".

(sotto la foto della discarica prima dell'intervento della Rap)