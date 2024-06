Mafia, capitano Ultimo: "Togliere il voto e impedire l’accesso al mondo del lavoro ai parenti dei boss"

"Per quanto riguarda gli strumenti di lotta a Cosa nostra e alle mafie siamo ancora fermi a quelli introdotti da Giovanni Falcone e dal generale Carlo Alberto dalla Chiesa. Siamo in una palude, da cui è necessario uscire e lo si può fare in un unico modo: annientando le mafie, non abituandoci a convivere con loro, come, invece, mi pare sia la tendenza negli ultimi venti anni". A dirlo è Sergio De Caprio, alias 'Capitano Ultimo', candidato alle Europee nella lista Libertà di Cateno de Luca, che da Palermo rilancia la sua proposta: "Togliere il diritto al voto e impedire l’accesso al mondo del lavoro ai parenti e affini di primo e secondo grado dei mafiosi che non collaborano, a meno che non dimostrino di aver chiuso con i loro familiari mafiosi condannati. Questo darebbe un colpo letale alle mafie in Sicilia, in Italia e anche in Europa. Noi ci battiamo - ha concluso capitano Ultimo - anche per difendere questa Europa dall'ignavia, dalla palude in cui ci stanno trascinando i governi di centro, di sinistra e di destra".

"La lotta militare a Cosa nostra viene fatta da molti combattenti, magistrati, carabinieri, poliziotti, finanzieri con mezzi, secondo me, non adeguati. E' sempre un conflitto asimmetrico: il numero dei mafiosi è maggiore rispetto a quello delle forze che li combattono", sottolinea De Caprio. Ma la lotta alle mafie "non può essere fatta solo sul piano militare". Ecco perché "questo strumento che va incidere sui legami parentali mette in ginocchio le mafie, toglie loro la possibilità del voto di scambio, di attaccare la politica, di incidere nel mondo del lavoro. Dobbiamo fare capire alle mafie che non le vogliamo più, che le discriminiamo perché hanno creato un danno enorme al Paese, per i tanti martiri uccisi, ma anche perché hanno inquinato la nostra economia e l'immagine dell'Italia".

"Adesso basta. Va bene piantare gli alberi di Falcone con le scuole, va bene parlare di cultura - conclude -, ma ora la battaglia si deve chiudere e si deve vincere: chiamiamo in questa battaglia tutte le forze politiche che vedo timide e assenti. Le stiamo richiamando all'impegno civico di combattere e partecipare alla lotta contro le mafie".