"Non sono autorizzati né sicuri", sequestrati oltre 4 mila articoli in un emporio cinese a Capaci

Sequestrati dalla Guardia di finanza più di 3 mila articoli per fumatori (cartine e filtri) messi in vendita in un emporio di Capaci senza l'autorizzazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Al titolare del negozio, un soggetto di nazionalità cinese, stati inoltre sequestrati altri 1.021 accessori per la persona, 135 mascherine chirurgiche e vari prodotti per l'elettronica, privi di etichette informative e degli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea.

E' questo il bilancio dell'attività di controllo economico del territorio disposto dal comando provinciale della Guardia di finanza di Palermo, eseguito nel caso specifico dalla tenenza di Carini. I finanzieri hanno multato il commerciante e hanno disposto la chiusura dell'attività.