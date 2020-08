Tre milioni per prevenire crolli e frane e mettere al sicuro Capaci: sì ai lavori

Una serie di interventi per mettere in sicurezza a Capaci la parte a est del centro abitato. Li ha programmati la Struttura contro il dissesto idrogeologico alla cui guida vi è il presidente della Regione, Nello Musumeci. L'obiettivo è quello di ridurre le condizioni di rischio che incombono su edifici e strade della cittadina.

Gli uffici di piazza Ignazio Florio diretti da Maurizio Croce hanno pubblicato la gara - per un importo complessivo di poco superiore ai tre milioni di euro – che prevede lavori sul costone roccioso alla periferia orientale di Capaci. Per l’esattezza, si tratta del versante nord-occidentale della montagna Raffo Rosso che si estende tra le contrade Costa Perniciaro e Portella della Balata per oltre un chilometro e mezzo, con altezze complessive che variano tra i duecento e i trecento metri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel recente passato si sono verificati fenomeni di crollo, con notevole pericolo per gli edifici posti a valle: il costone è infatti caratterizzato da una fitta rete di discontinuità che ne condiziona la stabilità. Le soluzioni tecniche previste dal progetto consistono nella collocazione di barriere paramassi lungo il pendio e nella demolizione delle rocce in equilibrio precario, individuate a seguito di ispezioni lungo la parete.

Gallery