Capaci, per Pasqua scatta il divieto di transito e stazionamento: chiuso anche il lungomare 

Da domani e fino al giorno di Pasquetta a Capaci scatta il divieto di stazionamento e di transito in diverse vie e piazze. Il sindaco Pietro Puccio ha deciso di inasprire le già restrittive misure anti Covid che da mezzanotte "coloreranno" tutta Italia di rosso firmando due ordinanze. Nel dettaglio il provvedimento interesserà il lungomare, corso Sommariva, piazza Cataldo, piazza De Amicis, piazza della Repubblica. Chiuso anche il cimitero comunale.

Il comandante dei vigili urbani Gianni Baiamonte ha inoltre vietato l'accesso in piazzale XXIII Maggio, via Riccione, via Renato Guttuso, via Raffaello Sanzio, via Caravaggio (al villaggio delle More), via Giorgio Vasari (villaggio Sommariva), via Michelangelo (in contrada case Troia), via Ernesto Basile angolo Giuseppe Damiani Almeyda (per i veicoli provenienti da trazzera di Torretta via Torre Vittoria). "I divieti non si applicano - spiega l'amministrazione comunale - ai veicoli di soccorso, alle forze dell’ordine, della protezione civile, dei residenti e dei proprietari di immobili che insistono sulle vie interessate dal presente provvedimento.