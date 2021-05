Legalità, Comitati civici e Unipa ricordano le vittime della strage di Capaci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto ieri il webinar dal titolo "Luci e ombre su capaci: memoria, informazione e cultura per ricordare le stragi e rimuovere i segreti di stato. L'evento è stato promosso e organizzato dalle associazioni ContrariaMente, R.U.M "rete universitaria mediterranea", Antimafia2000 e Our voice.

Al webinar hanno preso parte ospiti come Alfredo Morvillo, Brizio Montinaro e Stefania Limiti e artisti quali Salvo Piparo e Annalisa Insardà. Sophia Sfalanga, membro dell'associazione ContrariaMente-Rum, nel ruolo di co-conduttrice dell'evento scrive: "I

l 23 maggio come ogni anno torna come una liturgia che ci impone di ricordare. Proprio per questo, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria tutte le associazioni coinvolte hanno fatto il possibile per riuscire a garantire lo svolgimento dell'evento. È la giornata simbolo di tutti quelli che come Giovanni Falcone hanno versato il loro sangue per liberare la nostra terra dal fenomeno mafioso, noi giovani abbiamo la responsabilità morale e il dovere di ricordare per ricostruire".