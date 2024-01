A Capaci presto una casa della comunità: consegnati i locali che ospiteranno la guardia medica in via provvisoria

Stamattina i funzionari del Comune di Capaci hanno consegnato le chiavi di alcuni locali comunali di corso Vittorio Emanuele 200 ai rappresentanti del distretto sanitario 34 di Carini, che a breve li adegueranno alle nuove esigenze, per trasferirvi subito dopo la guardia medica di via Monsignor Vassallo (ex viale dei Pini). Subito dopo, nei locali della attuale guardia medica di Capaci, verranno avviati i lavori di ristrutturazione per la realizzazione di una casa comunità con i fondi del Pnrr, la prima che l’Asp 6 di Palermo realizzerà in tutta la provincia di Palermo.

"Si ringrazia - si legge in una nota - per tale ambizioso obiettivo in primo luogo Daniela Faraoni, direttrice generale dell’Asp 6 di Palermo, il dottore Giuseppe Rinaldi, dirigente dell’unità di gestione del Patrimonio dell’Asp 6 di Palermo ed il direttore del distretto sanitario di Carini, dottore Vincenzo Briganò, che si è impegnato e speso in prima persona per il raggiungimento di tale obiettivo, un vero e proprio motore propulsivo. Entro il 31 dicembre del corrente anno la nuova struttura sanitaria che sorgerà nei locali dell’attuale guardia medica sarà completata ed offerta alla fruizione della cittadinanza di Capaci e dei cittadini dei centri limitrofi".

Il sindaco Pietro Puccio ringrazia i vertici amministrativi e sanitari dell’Asp 6 di Palermo e del distretto sanitario numero 34 di Carini, esprimendo "la propria soddisfazione per la realizzazione della nuova casa comunità, poiché essa permetterà di potenziare i servizi sanitari offerti sul territorio alla propria cittadinanza ed ai comuni limitrofi".