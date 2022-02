Crolla in campo durante una partita di calcetto: grave un giocatore dell'Avis Capaci

Si è accasciato a terra durante una partita di calcetto e adesso è in gravi condizioni. Sono ore d'ansia per familiari e amici di Nicola Basile, 39 anni, giocatore dell'Avis Capaci, squadra che milita nel campionato di serie D provinciale palermitana di calcio a 5. E' successo sabato pomeriggio, al 28° minuto della partita giocata in trasferta contro il Palermo Futsal Club.

Basile è stato soccorso immediatamente dai compagni e dai ragazzi della società avversaria ed è stato trasportato a Villa Sofia in ambulanza. Dalle prime informazioni pare si tratti di un aneurisma. Basile ha subito due interventi chirurgici alla testa. Ora dall'ospedale fanno sapere che il paziente si trova in prognosi riservata.

Tanti familiari e amici stanno vivendo ore drammatiche. Trentanove anni con quattro figli, Basile aveva giocato alla grande quei 28 minuti, come racconta chi era in campo. Poi, improvvisamente ha chiesto il cambio, perché si era sentito poco bene. "Si è diretto verso la panchina e si è accasciato a terra, ma era coscente e rispondeva alle domande", racconta chi ha assistito dal vivo all'episodio.

Mancavano due minuti alla fine del primo tempo. Il gioco è stato fermato, dopo un quarto d'ora è arrivata l'ambulanza. Nel frattempo Basile rispondeva alle domande di chi lo stava soccorrendo (c'era anche il fratello), parlava e perfino scherzava, dice chi era in campo in quei drammatici momenti. "Ho mal di testa", avrebbe ripetuto più volte. Poi l'arrivo dei soccorritori che lo hanno portato via in barella. Quindi l'arrivo in ospedale e le condizioni che sarebbero via via peggiorate. Adesso in tanti pregano per lui e aspettano buone notizie.