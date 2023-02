VIDEO | Anagrafe, in coda all'alba per la carta d’identità: c’è chi è costretto a tornare quattro volte

Dopo le segnalazioni dei nostri lettori sui disagi negli uffici del Comune, abbiamo fatto un giro per le postazioni decentrate. Quasi ovunque c'è un solo operatore agli sportelli. Clima teso in via San Ciro, a Brancaccio, dove sono dovute intervenire più volte le forze dell'ordine. L'assessore Falzone: "Speriamo che l'incremento orario dei part-time possa alleviare il problema"