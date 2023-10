Caos traffico in via Bergamo, petizione al Comune: "S'inverta il senso di marcia di via Luigi Manfredi"

"Abbiamo avviato una petizione per chiedere di invertire il senso di marcia di via Luigi Manfredi, traversa di via Oreto, decongestionando via Bergamo: residenti e commercianti sono esasperati dal traffico che blocca a ogni ora la circolazione, provocando caos e smog oltre a bloccare i mezzi di soccorso". Lo dicono il capogruppo di Lavoriamo per Palermo in consiglio comunale, Dario Chinnici e il consigliere della Terza circoscrizione Ivan Amorello.

"Ascoltando le richieste di chi vive e lavora in zona - continuano Chinnici e Amorello - raccoglieremo le firme per chiedere la modifica dell’ordinanza di febbraio 2022 che ha cambiato numerosi sensi di marcia per i restringimenti sul ponte Corleone, in viale Regione siciliana. La circolazione veicolare si riversa solo su via Bergamo, creando file e ingorghi che appesantiscono il traffico su via Oreto e sul ponte, e per questo abbiamo già avviato interlocuzioni con l’assessore Maurizio Carta per verificare la possibilità di trovare soluzioni idonee".