"Allo stadio per vedere il Palermo al posto di stare al seggio", denunciati 60 presidenti

Al posto di presiedere i seggi elettorali, lo scorso 12 giugno in occasione delle Comunali, avevano preferito assistere alla partita tra Palermo e Padova prevista per la stessa sera e in cui era in gioco la promozione in B dei rosanero, determinando un'enorme confusione. Sono 60 i presidenti individuati dalla Digos e denunciati alla Procura su una lista iniziale di 174 assenti "non giustificati".

In molti casi gli scrutatori avevano presentato dei certificati medici e, visto però che la polizia ha riscontrato il loro regolare ingresso allo stadio, adesso rischia pure chi ha rilasciato quelle false attestazioni.

L'inchiesta, che fu aperta il giorno stesso in cui il forfait all'ultimo minuto dei presidenti di seggio determinò delle gravi difficoltà nelle operazioni di voto (perché sostituirli non fu affatto semplice), è coordinata dal procuratore aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Andrea Fusco ed Eugenio Faletra.

L'assenza ingiustificata degli scrutinatori è sanzionata con una multa da 206 a 516 euro, ma nella maggior parte dei casi individuati finora dagli inquirenti si profilano reati come il falso e l'interruzione di pubblico servizio e quindi un processo.