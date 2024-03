VIDEO | Caos e ritardi al centro per l'impiego: "Ci hanno tolto il Reddito ma non trovano un lavoro per noi"

In viale Praga chi ha l'appuntamento per il patto di servizio fissato per le 10,30 alle 12 non è stato ancora ricevuto, nonostante siano una decina gli operatori agli sportelli. Gli utenti, soprattutto ex percettori del sussidio, vanno in escandescenza: "Se non ci ricevono chiamiamo i carabinieri"