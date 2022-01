L'omicidio di Natale Mondo, 34 anni dopo una canzone celebra l'assistente capo della polizia

Una canzone, scritta dalla palermitana Claudia Sala, e una cerimonia nell'atrio della caserma Boris Giuliano questa mattina in memoria di Natale Mondo, l'assistente capo della polizia nonchè braccio destro del vice questore Cassarà, ucciso dalla mafia il 14 gennaio del 1988 all'Arenella. Il singolo, dal titolo "Il mondo dei balocchi", è stato presentato nel corso dell'iniziativa, alla quale ha partecipato anche il sindaco Leoluca Orlando, alla presenza delle più alte cariche civili e militari della città.

"Oggi - dichiara il primo cittadino - abbiamo ricordato il sacrificio di Natale Mondo con la presentazione di uno splendido videoclip realizzato da Claudia Sala che ci ricorda la forza, la serietà, la coerenza di un poliziotto e le difficoltà che ha dovuto affrontare nella vita, isolato e osteggiato da alcuni pezzi dello Stato. Rimane indimenticabile - continua Orlando - l'immagine di quel 6 agosto 1985 quando un muro salvò la sua vita o meglio rinviò la sua morte; il volto di Natale Mondo addolorato per l'uccisione di Ninni Cassarà e Roberto Antiochia davanti a lui in una pozza di sangue, e gli occhi consapevoli di un destino già scritto che si sarebbe compiuto tre anni dopo, quando la mafia lo uccise completando il suo disegno di morte".

Anche il presidente della Regione lo ha ricordato. "Un poliziotto brillante e caparbio - si legge in una nota - che ha pagato due volte la sua volontà di servire lo Stato e che ha continuato a farlo, fino alla fine, anche dopo essere scampato miracolosamente alla morte durante l’assassinio di Ninni Cassarà. Ricordare oggi Natale Mondo, a 34 anni dal suo omicidio per mano mafiosa, è doveroso quanto necessario. Con lui ricordiamo tutte le donne e gli uomini delle Forze dell’ordine che hanno reso migliore Palermo e che continuano a combattere per liberare la Sicilia dalla morsa di Cosa Nostra".

Il video del brano che prende il nome dal negozio della moglie di Mondo, luogo davanti al quale avvenne l'omicidio, è stato girato all'interno del Teatro Massimo. "Il videoclip di Sala è un atto d'amore e di ammirazione per Natale Mondo e per i suoi familiari - conclude il sindaco - dopo anni di dolori, incomprensioni e isolamento. Rinnovare la memoria di quel 14 gennaio 1988 è un dovere civile verso un uomo che ha dato il suo contributo per liberare Palermo e la Sicilia dalla mafia e dalla sua cultura di omertà e morte". "Un omaggio - spiega la cantautrice stessa nel videoclip - per non dimenticare chi una voce più non ha".