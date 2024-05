"L'albero dell'eroe", una canzone per ricordare il giudice Giovanni Falcone e gli agenti della sua scorta

Una canzone inedita dedicata alla memoria di Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e ai caduti della lotta contro la mafia. E' così che un musicista palermitano che da anni vive a Roma, Marcello Mastrojanni, ha voluto ricordare le vittime della strage di Capaci nel giorno del 32esimo anniversario. Il brano si chiama "L’albero dell’eroe". La canzone è stata arrangiata dall'arrangiatore e produttore di Renato Zero, Massimiliano Minoia.

Il testo della canzone è stato scritto dal magistrato Lorenzo Matassa che lavorava allora come giovane pm con Paolo Borsellino e Giovanni Falcone. "Il testo di Lorenzo, che è un mio amico - spiega Mastrojanni - mi ha emozionato e ho deciso di incidere la canzone nello studio di Max Minoia arrangiatore e collaboratore di Renato Zero a Roma. Mi sento più palermitano oggi che ieri. Qualche anno addietro ho avuto il vanto di aver avuto prodotto il mio disco 'Marcello Janni canta la Sicilia di Rosa Balistreri' dalla casa discografica di Ennio Morricone, portando il messaggio della nostra cultura in giro per il mondo".

Una canzone che altro non è che un omaggio alla memoria di chi ha lottato per la verità e la giustizia, "valori che non potranno mai essere soppressi oppure occultati dalla perfidia e dal totalitarismo becero di certi ambienti", conclude l'autore Mastrojanni.

Il testo della canzone