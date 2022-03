Comune

Cantieri di servizi, via libera dalla Giunta: al lavoro per altri 3 mesi 300 addetti al verde

Pronti a ripartire i 22 progetti attivati per la prima volta nel 2020 per l'assistenza in giardini, ville, ma anche per le manutenzioni al mercato ittico. La Regione ha stanziato quasi 763 mila euro. Per il riavvio mancano soltanto gli ultimi adempimenti burocratici