Cantieri culturali della Zisa, il Comune selezione soggetti interessati all'uso temporaneo dello Spazio Incolto

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Palermo un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di soggetti interessati all’utilizzo temporaneo, a titolo oneroso (187,50 euro al giorno), dello Spazio Incolto presso i Cantieri culturali alla Zisa per la realizzazione di progetti e iniziative culturali.

Obiettivi del progetto, realizzare una programmazione diversificata e integrata di attività culturali e artistiche nei mesi di settembre e ottobre; valorizzare il patrimonio culturale cittadino e in particolare dei Cantieri culturali alla Zisa; incrementare lo scambio culturale tra artisti locali e artisti di fama internazionale.

Possono partecipare soggetti pubblici e privati, associazioni, società e organismi regolarmente costituiti e legittimati a svolgere attività finalizzate alla valorizzazione della cultura. Le proposte potranno essere presentate esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo: cultura@comune.palermo.it.

L'avviso non prevede un termine di scadenza per la presentazione delle proposte, ma per esigenze organizzative il termine ultimo da considerare è il 20 ottobre 2021.