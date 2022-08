Cantieri culturali, vandalizzata l'opera di Alfredo Jaar sulla facciata del padiglione Zac

Vandalizzata l?opera "Two or three things I know about monsters, 2016 - 2019" dell?artista cileno Alfredo Jaar. La scritta al neon con la frase tratta da Antonio Gramsci - "Il vecchio mondo sta morendo, quello nuovo tarda a comparire e in questo chiaroscuro nascono i mostri" - che da un anno accoglieva i visitatori dello spazio palermitano affidato alla fondazione Merz, tramite il progetto triennale ZACentrale, è stata gravemente danneggiata da un probabile lancio di pietre.

La fondazione torinese ha dato mandato ai propri legali di agire presso le sedi opportune. "Aggredire luoghi di cultura o di impegno sociale è sempre gravissimo - dichiara Beatrice Merz, presidente della Fondazione -. Gli inquirenti faranno il proprio lavoro ma non capisco davvero i motivi di un gesto così sconsiderato. Le nostre porte sono e continueranno ad essere aperte, anche se da qualche tempo e specialmente in questi giorni si respira nel nostro Paese un?aria davvero preoccupante. Ne sono prova i diversi atti vandalici che si stanno moltiplicando".