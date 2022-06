Cantieri a rilento sulla Palermo-Catania, l'assessore: "Dirigenti Anas non siciliani vanno rimossi"

"Ho chiesto di rimuovere due dei quattro dirigenti apicali Anas in Sicilia, perché non è possibile accettare la loro dimostrazione di non avere a cuore le sorti della Sicilia". Così l'assessore alle Infrastrutture della Regione Siciliana Marco Falcone, intervenendo alle celebrazioni per i trent'anni di Airgest, società di gestione dell'aeroporto 'Vincenzo Florio' di Trapani.

"Noi monitoriamo quotidianamente i cantieri stradali e infrastrutturali aperti nell'Isola, facendo sempre la nostra parte - ha aggiunto -, mentre i dirigenti Anas, tutti da fuori Sicilia, vengono al martedì e vanno via al giovedì".

"I cittadini sono disposti a tollerare i disagi dovuti ai cantieri - sottolinea l'esponente del governo Musumeci -, ma questi devono andare avanti, non devono essere aperti e poi restare abbandonati o quasi come avviene sulla Catania-Palermo. Con le opere della Regione - ha concluso l'assessore Falcone - abbiamo fatto così: i cantieri aperti, dalle autostrade del Cas alle strade provinciali, sono tutti vitali e operativi".

Fonte: Adnkronos