Bagheria, riparte il cantiere in via Monaco I: da rifare manto stradale e fognatura

Dopo il sequestro dei lavori alla ditta esecutrice per accertamenti sui luoghi, risolte le questioni giudiziarie, sono stati tolti i sigilli al cantiere in Contrada Monaco I a Bagheria e sono ripresi i lavori.

La riqualificazione di contrada Monaco è un'opera molto attesa dai cittadini del quartiere. Ad aggiudicarsi l'appalto delle opere di sistemazione a verde delle zone adiacenti la strada contrada Monaco - per lo stralcio funzionale di efficientamento energetico della via Monaco - è stata l'impresa di Vincenzo Paglino di Alcamo per un importo pari a 122.398,19 euro comprensivi di oneri di sicurezza.

I lavori erano stati consegnati nel settembre del 2022 e dovevano essere ultimati entro 120 giorni, lo stop ha fatto slittare la data di consegna, ma ora, dopo la ripresa, l'amministrazione comunale e l'ufficio tecnico vigilerà che tutto si svolga al meglio per non perdere ulteriore tempo. Il direttore dei lavori è l'ingegner Giancarlo Dimartino, responsabile unico del procedimento il geometra Onofrio Lisuzzo.

Intanto l'area è stata bonificata dai rifiuti derivanti dai lavori. Il cantiere così lo scorso 30 maggio scorso è stato riconsegnato all'amministrazione comunale e oggi ripartono i lavori con la decorrenza prevista dal contratto. I lavori riguardano la pubblica illuminazione con efficientamento energetico e il manto stradale al fine di migliorare la sicurezza stradale e dei pedoni e la realizzazione della fognatura della via Monaco I.