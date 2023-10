Piscina comunale, proseguono i lavori alla tribuna della vasca scoperta

Proseguono le attività per il completamento dell’intervento di realizzazione della tribuna e dei servizi annessi della piscina comunale scoperta e per il recupero strutturale, impiantistico e l'adeguamento alla normativa Coni della parte coperta, finanziati con fondi Pnrr.

Lo scorso 4 settembre è stato avviato, in via d’urgenza, l’appalto integrato (progettazione esecutiva più lavori) relativo all’intervento sulla piscina comunale scoperta, con l’ultimazione dei lavori prevista nel mese di gennaio del 2026 per effetto della riduzione dei giorni progettuali previsti per l’esecuzione dei lavori da 730 a 655.

Inoltre, lo scorso 27 settembre è partito, sempre in via d’urgenza, l’appalto integrato (progettazione definitiva, esecutiva più lavori) relativo all’intervento di recupero strutturale e impiantistico della piscina comunale coperta, con l’ultimazione dei lavori prevista nel mese di aprile del 2025.

"Si tratta - dichiara l’assessore Salvatore Orlando - di interventi che consentiranno di dotare la città di impianti adeguati e fruibili per la cittadinanza e che vedranno, comunque, il costante impegno dell’amministrazione per il rispetto dei tempi di realizzazione delle opere e per limitare, con la collaborazione delle imprese affidatarie, le problematiche legate alla cantierizzazione del progetto sul territorio cittadino e sulle attività sportive".