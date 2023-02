Il cantiere della fognatura in via Amedeo d'Aosta: "I lavori termineranno fra un mese"

I lavori alla fognatura nel tratto della via Amedeo d'Aosta all'incrocio con via Stefano Canzio termineranno fra un mese. Lo rende noto il consigliere comunale di Forza Italia, Pasquale Terrani, che ieri ha effettuato un sopralluogo assieme l'assessore comunale ai Lavori pubblici Totò Orlando e all'ingegnere della ditta appaltante.

Da due anni, in questa zona di Romagnolo, c'è uno dei cantieri per il potenziamento del cosiddetto "sistema Cala". "I lavori in corso - spiega Terrani - sono finalizzati al miglioramento del sistema fognario e permetteranno di convogliare i liquami presso il depuratore di Acqua dei Corsari per il necessario trattamento".

Per riaprire il tratto di strada, conclude Terrani, "si deve ultimare la copertura delle due vasche adiacenti alla scuola Franchetti. Servirà ancora un mese circa di lavoro".