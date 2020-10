Canile, disposte verifiche sulle strutture accreditate della Campania

"A seguito della segnalazione ricevuta dal consigliere Fabrizio Ferrandelli su presunte irregolarità nella conduzione dei cani ospitati in alcune strutture campane convenzionate con l'amministrazione, l'assessore Leopoldo Piampiano ha disposto che siano effettuate delle urgenti verifiche sull'effettiva situazione e sul rispetto delle normative nazionali e della Regione Campania in materia". E' quanto fa sapere il Comune in una nota.

"La Capoarea responsabile per il settore della sanità, che comprende anche il benessere animale - hanno aggiunto dagli uffici comunali - ha quindi disposto l'interruzione dei trasferimenti in via cautelativa, indicendo per l'inizio della prossima settimana una riunione tecnica e contattando le autorità campane, competenti per i controlli e la vigilanza, al fine di avere riscontri".