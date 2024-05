La pioggia non risparmia nemmeno il Canile Municipale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La pioggia delle ultime 48 ore a Palermo ha creato diversi disagi in città. Non ha risparmiato nemmeno il Canile Municipale di tiro a segno presidio sanitario. Infatti a causa di un corto circuito stamattina non è stato possibile svolgere le attività di sterilizzazione o adozione poiché l'intero plesso Asp e Comunale erano senza corrente elettrica. L'assessore Ferrandelli è stato contattato solo in pausa pranzo e ha attivato, presidiando il loco, immediatamente l'intervento di Amg gas. Tempestivamente Assessore ed operai hanno raggiunto il canile municipale ed è stato effettuato l'intervento di urgenza.