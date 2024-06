C'è un animale con una malattia infettiva, chiude il canile municipale

Torna la leptospirosi al canile municipale e il sindaco Roberto Lagalla, a causa della presenza di un animale affetto dalla malattia infettiva trasmissibile anche all'uomo, attraverso un'ordinanza firmata oggi, è costretto nuovamente a chiudere temporaneamente la struttura di via Tiro a Segno. Adesso sono necessari accertamenti, un periodo di quarantena, sanificazioni e solo quando il pericolo di contagio sarà scongiurato si potrà riaprire.

Nel provvedimento del sindaco vengono ricostruite le fasi che hanno fatto scattare l'allerta. Il cane infetto ha fatto ingresso in via Tiro a Segno lo scorso 27 maggio, nei giorni successivi dalle analisi è emersa la sua positività al batterio Leptospira. Ieri il responsabile del presidio veterinario del canile ha comunicato il caso di leptospirosi e proposto un provvedimento restrittivo. E oggi è arrivata l'ordinanza di Lagalla imbeccato dalla capo area delle Politiche socio-sanitarie del Comune, Fernanda Ferreri, che ha relazionato quanto accaduto, e dall'assessore Fabrizio Ferrandelli.

"Per le note condizioni di sovraffollamento della struttura e conseguente indisponibilità di capienza del reparto isolamento, tutt'ora esistenti - scrive Ferreri - il cane non ha potuto osservare un sufficiente periodo di isolamento, sia nel periodo tra ingresso e comunicazione dell'esito di laboratorio che ad oggi, elevando così i rischi di trasmissione della malattia". La leptospirosi, continua la dirigente comunale, "ha una limitata capacità di sopravvivenza in ambiente esterno tranne che in ambienti umidi, è trasmissibile prevalentemente per contatto diretto anche all'uomo e agli animali attraverso mucose

apparenti o piccole lesioni cutanee".

Il sindaco ha così accolto l'istanza e ordinato una serie di operazioni per provare a debellare il batterio. E' disposto innanzitutto il divieto di entrata e di uscita di cani e gatti dal canile. Il cane infetto dovrà essere sistemato nel reparto isolamento in un box singolo. Dovranno, inoltre, essere condotti accertamenti sanitari sugli animali venuti a contatto con il cane infetto. Nella zona di isolamento, con dispositivi di protezione individuale, potranno entrare soltanto dipendenti della Reset e veterinari per la terapia. Nello stesso reparto dovranno essere assicurate pulizie e disinfezioni ogni giorno. Prevista inoltre la pulizia straordinaria seguita da sanificazione straordinaria per tutti i locali sanitari (ambulatorio medico e chirurgico) e reparti di custodia di cani e gatti. Alla Rap, invece, viene dato il compito di disporre un intervento straordinario di derattizzazione. L'ordinanza sarà valida fino a quando non arriverà la richiesta di revoca da parte delle autorità sanitarie a focolaio spento.

Già l'anno scorso si erano verificati due casi di leptospirosi al canile. Anche in quel caso Lagalla vietò nuovi ingressi al canile per poi riaprirlo un paio di settimane dopo. "La leptospirosi - spiegò Lagalla nell'ordinanza di chiusura dell'aprile 2023 - è una malattia infettiva trasmissibile anche all'uomo ed è trasmessa per contatto diretto tra urine infette o ambienti contaminati con il soggetto sano attraverso mucose o piccole lesioni cutanee, pertanto è una malattia con limitata diffusibilità ma con grave sintomatologia che può portare a morte il soggetto colpito se non sottoposto ad efficaci terapie antibiotiche: la infezione è trasmessa principalmente da ratti e cani, ma colpisce tutti i mammiferi".