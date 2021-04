Il regalo dei Lions a sei non vedenti: avranno tutti un cane guida

In occasione della "Giornata dell'investitura" gli animali saranno consegnati nel Palermitano ed in altre zone dell'Isola. L'evento, durante il quale saranno ammessi 96 nuovi soci, si svolgerà solo online per via delle restrizioni anti Covid

Sei cani guida per altrettanti non vedenti che così potranno sportarsi con più facilità, avendo sempre con loro un fedele compagno. E' il dono dei Lions e Leo Clubs in occasione del Lions day distrettuale che si svolgerà domani in tutta la Sicilia. A causa della pandemia quest'anno la "giornata dell'investitura" si svolgerà a partire dalle 9 soltanto online, sulla piattaforma Zoom e sulla pagina Facebook dei Lions Sicilia. Parteciperanno il governatore distrettuale Mariella Sciammetta e gli officers distrettuali, di circoscrizione, di zona e dei vari clubs dell'Isola, oltre che soci ed ospiti.

I cani guida, già addestrati nel centro di Limbiate, vicino Monza, dove da anni i Lions hanno messo in piedi una "scuola" all'avanguardia per la preparazione di questi animali a sostegno dei non vedenti, saranno consegnati nel palermitano, ma anche a San Giovanni Gemini, a Sciacca e nel messinese. Durante la manifestazione saranno pure ammessi 96 nuovi soci, segno che le restrizioni non impediscono a tante persone di volersi mettere a disposizione degli altri.

Il Lions day è un evento che si svolge simultaneamente in tutto il mondo e vuole offrire il benvenuto ai nuovi soci dell'organizzazione che dal 1917 si prodiga a favore dei bisognosi e delle comunità locali, aiutando i non vedenti e gli ipovedenti, offrendo servizi, donando pasti e beni a chi si trova in difficoltà, promuovendo raccolte fondi destinate a combattere la fame, le malattie, la disuguaglianza, per difendere l'ambiente, non solo nelle aree più povere della Terra, ma anche sotto casa, dove spesso ci sono sacche di povertà e di degrado.