Cane muore di caldo dopo ore di attesa all'imbarco dei traghetti per Palermo

La famiglia era in coda da cinque ore in attesa di salire sul traghetto con il camper al porto di Genova

Un cane è morto all'imbarco dei traghetti nel porto di Genova per un colpo di calore poco prima del viaggio verso Palermo. Si tratta di un Dogue de bordeaux, che viaggiava con i suoi proprietari e un altro cane, che sarebbe invece in buone condizioni di salute. La famiglia era diretta a Palermo ed era in coda da cinque ore in attesa di salire sul traghetto con il camper al porto di Genova. E' successo domenica sera.

Come riporta anche GenovaToday, le temperature, ancora molto alte, potrebbero essere state fatali all'animale. Sul posto è intervenuta la Croce Gialla ma poco dopo l'arrivo del soccorritore il cane, già in crisi respiratoria, è deceduto.

E’ il secondo caso dell’estate allo scalo ligure perché un fatto analogo era già successo a metà agosto, quando un’altro cane aspettava da ore intorno all'auto dei suoi proprietari, incolonnata insieme ai mezzi degli altri passeggeri in partenza. Su un asfalto reso ancora più rovente, nonostante avesse acqua a disposizione, dopo un'ora e mezza di attesa ha dato i primi segnali di malessere. Poi è morto e a niente sono valsi i soccorsi.