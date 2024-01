Choc in piazza Croci, un uomo lega un cane a un palo della luce e gli dà fuoco

Legato e bruciato vivo in pieno centro. La scena dell'orrore ha come protagonista un cane di razza pitbull. E' successo ieri sera, di fronte alla chiesa di Santa Maria del Monserrato: lì un uomo, che sarebbe un occupante abusivo dell'area in cui c'era Villa Deliella, avrebbe immobilizzato l'animale a un palo della luce dandogli fuoco. Il cane, regolarmente chippato, è stato soccorso da alcuni passati e trasportato in una clinica veterinaria dove si trova in condizioni disperate.

L'uomo, che bivacca intorno al villino Liberty su cui c'è un progetto di riqualificazione per la costruzione di un museo, è stato fermato dalla polizia. Alla vigilia di Natale, proprio all'interno della struttura era sta segnalato dai residenti che stesso aveva bruciato sterpaglie in piena notte.

Sulla vicenda è intervenuta l'Aidda, l'associazione italiana difesa animali e ambiente che annuncia una denuncia contro l'autore e che si costituirà parte civile. "Si tratta di un crimine barbaro che va punito severamente - scrivono in una nota gli animalisti - auspichiamo che il governo prenda nota dell'escalation di crimini contro gli animali e che adegui il codice penale con pene severe e veramente proporzionate all'efferatezza dei crimini".