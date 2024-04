Cane con la museruola legato in balcone e lasciato sotto il sole: Ferrandelli si arrampica e lo salva

Era stato lasciato al sole, legato con il guinzaglio alla ringhiera del balcone e con la museruola stretta perché non potesse abbaiare e disturbare. Il cane, però, non è passato inosservato e così qualcuno ha segnalato il fatto a un animalista che a sua volta ha contattato l'assessore Fabrizio Ferrandelli e i vigili urbani che sono intervenuti ieri pomeriggio nella zona della stazione centrale per liberare l'animale.

Una volta arrivato in via Archirafi insieme alla polizia municipale, l'assessore con delega ai Diritti degli animali si è arrampicato su un ponteggio per raggiungere il cane e verificarne le condizioni. L'animale si trovava nel balcone, in mezzo alle sue feci, e non c'era neanche una ciotola per l'acqua. Nella segnalazione si faceva riferimento al fatto che l'animale fosse stato lasciato lì già dalla mattina e che sarebbe stata una consuetudine.

Gli agenti del Comando di polizia municipale hanno avviato gli accertamenti per risalire all'identità del proprietario e stabilire, una volta liberato l'animale, come procedere nei suoi confronti. L’uomo rischia di essere indagato per abbandono di animali, reato che prevede l’arresto sino a un anno e un’ammenda fino a diecimila euro per averlo "detenuto in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze".