Trovato un cane impiccato a Carini. E’ il macabro rinvenimento fatto in un terreno privato di via Monti Sibillini, nella periferia del comune palermitano, dalla polizia municipale che di fronte a quella scena ha avviato una serie di accertamenti anche con il contributo dei veterinari dell’Asp secondo i quali l’animale sarebbe morto almeno 10 giorni prima. A lanciare un appello è il comandante dei vigili urbani, Marco Venuti: "Invitiamo chiunque abbia visto a presentarsi al Comando".

Il ritrovamento dell’animale impiccato, un meticcio di circa 50 chili, è stato fatto dopo una segnalazione. "I crimini contro gli animali - aggiunge il comandante - vanno trattati per quelli che sono: gravi reati. Ormai da anni, peraltro, la letteratura scientifica criminologica ha evidenziato la stretta correlazione tra gli abusi su animali e pericolosità dei rei, anche nei confronti delle persone".

L’articolo 544 bis del codice penale prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni a carico dei responsabili. "Chi ha agito in questo modo - commenta Vito Bortiglio, assessore al Benessere animale - è un criminale, oltre che una persona crudele e va punito, così come previsto dalla legge. Invitiamo tutti a collaborare per trovare i responsabili".