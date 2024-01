Aaron, il cane bruciato vivo in piazza Croci in gravi condizioni: animalisti pronti ad adottarlo

Si chiama Aaron il pitbull che è stato bruciato vivo in piazza delle Croci ed è ricoverato il gravi condizioni in una clinica veterinaria della città. L'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) "dopo aver denunciato l'uomo che avrebbe dato fuoco all'animale chiede il sequestro del cane e si dice pronta qualora fosse necessario ad intestarsi il cane e poi procedere alla sua ricollocazione in una famiglia dove possa vivere felice e con degli umani che si possano prendere cura di lui".

"Sappiamo che in Sicilia esistono persone e associazioni veramente meravigliose che potrebbero prendersi cura di Aaron ma se fosse necessario - scrivono infatti gli animalisti di Aidaa - noi saremmo pronti a fare la nostra parte, sia prendendoci cura direttamente di lui, sia dando una mano a chi dovesse prendersene cura nei termini in cui ci verrà chiesto. L'unica cosa che crediamo tutti vogliano è che il cane non torni in nessun modo a vivere con il suo aguzzino".