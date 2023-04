Orrore a Marineo, cane bruciato vivo: "Che siate maledetti, io non vi darò pace"

Ancora un cane bruciato a Marineo. La denuncia è della responsabile regionale dell’ufficio garante dei diritti degli animali, Laura Girgenti. E' successo in via Corleone. Non distante dalla casa di una delle referenti dell’organizzazione qualcuno ha portato un cane ha messo sopra della legna e ha dato fuoco. Laura Girgenti ha chiamato i carabinieri di Marineo per presentare denuncia.

"Sono a Marineo - ha scritto ieri pomeriggio sui social - e sto aspettando insieme alla mia collega i carabinieri perché hanno appena bruciato l'ennesimo cane. Questa povera creatura sta ancora ardendo. Che siate maledetti, io non vi darò pace, non mi fate nessuna paura, siete solo dei meschini senza palle".