VIDEO | Insulti e pugni contro l'uomo che ha bruciato il suo cane, i carabinieri lo salvano dal linciaggio

Tensione nella zona del Giardino Inglese tra gli animalisti e il 46enne già denunciato ma a piede libero. I residenti esasperati: "Ha appiccato le fiamme al terreno abbandonato di villa Deliella e minacciato una donna con la spranga. Cosa deve succedere per intervenire?". Sabato una manifestazione in via delle Croci