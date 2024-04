"Area privata chiusa da un cancello e studenti feriti per scavalcare", scatta la protesta in via Fattori

Un sit-in per protestare contro "la cancellata che vieta l’accesso in via Federico Garcia Lorca a migliaia di studentesse e studenti delle scuole superiori del quartiere San Lorenzo, tra cui l'istituto superiore Majorana e l'istituto alberghiero Paolo Cascino".

Un cancello che è stato piazzato 4 anni fa perché il tratto di strada è privato, ma che ha creato difficoltà agli alunni che da tempo chiedono una soluzione al Comune. Alcuni si sono anche procurati delle ferite per scavalcare in modo da non tardare. A organizzare la manifestazione sono i rappresentanti degli studenti e dei genitori di entrambe le scuole. L'appuntamento è per lunedì 22 aprile alle 9.15 in via Giovanni Fattori.

"Dal 2020 - si legge in una lunga lettera che porta 10 firme degli organi rappresentativi d'istituto di genitori e studenti - è stata posta una cancellata in via Fattori 9 proprio davanti all’entrata di Via Garcia Lorca, che non permette più il transito né a pedoni e né ad automobili. Rivendichiamo l’importanza strategica di questa via perché collega la stazione San Lorenzo Colli e la fermata Amat Resurrezione-Villa Adriana con via Fattori proprio dove vi sono le sedi dei due istituti, permettendo, a suo tempo, alle studentesse e agli studenti che utilizzavano i mezzi pubblici di raggiungere i propri istituti scolastici e poi ritornare alla stazione o fermata in breve tempo e in maniera sicura".

Da quando è stato piazzato il cancello "le studentesse e gli studenti sono obbligati a dover percorrere un altro tratto di strada ovvero via Florio, una strada lunga e stretta, senza marciapiedi, piena di erbacee spinose ai bordi della strada, molto trafficata e nella quale transitano anche mezzi pesanti, costringendoli a camminare tra le macchine con il costante rischio di essere investiti e impiegando molto più tempo sia all’andata che al ritorno. Da qualche tempo per una questione tempistica alcuni studenti hanno iniziato a scavalcare la cancellata per evitare di arrivare a scuola in ritardo o di perdere il treno o l'autobus di ritorno, alcuni di questi purtroppo nel modo di scavalcare hanno riportato delle ferite per le quali è stato necessario l’intervento del 118. Ovviamente con questo non si vuole giustificare l’atto incosciente dei ragazzi ma rappresenta quanto questo tratto di strada (via Federico Garcia Lorca) sia davvero un punto strategico e importante per loro, che ogni giorno si ritrovano costretti a fare un percorso più lungo (via Florio) che li espone a seri rischi, li fa arrivare in ritardo all'andata e fa perdere loro il treno o autobus di ritorno".

Nella lettera si legge ancora: "Siamo a conoscenza del fatto che bia Federico Garcia Lorca sia una strada di proprietà privata che ha però dimostrato soltanto adesso dopo 30 anni di esserlo, ma vorremmo raggiungere un compromesso insieme al Comune con i proprietari per permettere almeno alle studentesse e agli studenti di poter usufruire durante le ore scolastiche di una via più sicura e breve, che tuteli la loro incolumità ed eviti la possibilità di eventuali disagi a livello del trasporto pubblico. Sono oramai anni che come scuola segnaliamo questo grave disagio alle autorità competenti, ma prosegue anche un costante silenzio da parte delle istituzioni e non potendo più permettere che tutto continui a tacere abbiamo voluto organizzare questo sit-in per rivendicare le nostre motivazioni".