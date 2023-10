Rilievi sul canale Papireto: divieti di sosta e circolazione limitata tra via Bonello e piazza Peranni

A distanza di quasi due anni dell'esondazione del canale Papireto avvenuta nel dicembre 2021 con il successivo collasso del manto stradale di via Matteo Bonello, e dopo lungaggini burocratiche e rimpalli di competenza, iniziano finalmente le operazioni di analisi per il ripristino della viabilità della via Papireto. A commissionarle è stato l'ufficio del commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

L'assessore ai Lavori Pubblici, Salvatore Orlando, "detta" i tempi degli interventi. "Si è giunti all’adozione di un cronoprogramma che prevede la realizzazione delle operazioni di analisi con georadar e video (indagini preliminari) nei giorni 13-17-18-19-20 e 27 ottobre 2023, dalle 8 alle 18, su via Matteo Bonello, via Carrettieri e su piazza Domenico Peranni, per la rifunzionalizzazione del Canale Papireto ed il ripristino della viabilità - spiega Orlando -. Pertanto, è già stata adottata un'ordinanza (la numero 1.340 del 10 ottobre) di limitazione temporanea alla circolazione pedonale e veicolare sulle vie interessate con l’istituzione di divieti di sosta e rimozione coatta a salvaguardia della pubblica incolumità".

Orlando ha aggiunto: "Si tratta di attività preliminari indispensabili alla realizzazione degli interventi che consentiranno l’integrale ripristino delle condotte del Canale Papireto, della viabilità e la restituzione alla collettività di condizioni di sicurezza".

Questo il commento del consigliere Ottavio Zacco (Forza Italia): "A distanza di quasi due anni dell'esondazione del canale Papireto avvenuta nel dicembre 2021 con il successivo collasso del manto stradale di via Matteo Bonello, finalmente dopo lungaggini burocratiche e rimpalli di competenza, iniziano le operazioni di analisi, georadar e video ispezioni per il ripristino della viabilità della via Papireto, commissionate dall'ufficio del commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico. Un intervento finanziato dalla regione siciliana che mette fine a due anni in cui è stata tenuta in ostaggio un’intera area della nostra città e che oltre a congestione il traffico nelle arterie laterali ha causato ingenti cali di fatturato alle numerose attività commerciali presenti nell'area, creando di fatto una recessione commerciale. Auspico che a seguito delle operazioni, che sicuramente potevano essere effettuate diversi mesi fa, si possa procedere con il riempimento del cedimento e la riapertura della via Papireto, arteria stradale strategica per la mobilità cittadina e per i flussi turistici".