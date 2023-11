Riapertura Papireto, adesso ci siamo: "Finalmente dopo due anni la strada tornerà percorribile"

Il tratto di strada che collega la Cattedrale al mercato delle pulci potrebbe presto riaprire al traffico. Sono passati ormai due anni dell'esondazione del canale Papireto avvenuta nel dicembre 2021 con il successivo collasso del manto stradale di via Matteo Bonello. Dopo lungaggini burocratiche e rimpalli di competenza, la strada ora va verso la riapertura. Nelle scorse settimane erano state completate le operazioni di analisi per il ripristino della viabilità, commissionate dall'ufficio del commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

Questo il commento del consigliere Ottavio Zacco (Forza Italia) che ha effettuato un sopralluogo sul posto con il sindaco Roberto Lagalla e l'assessore regione Edy Tamajo: "Domani mattina - dice Zacco - ci sarà ultimo tavolo tecnico. Finalmente ci siamo. Subito dopo la riapertura della strada sarà importante continuare a lavorare per risolvere definitivamente il problema allagamenti in piazza Beati Paoli e piazza Papireto".

"Occorre - prosegue Zacco - uno studio idraulico del quartiere in quanto i due canali, non riescono a sopportare la quantità di acqua che arriva da via e Piazza Papireto, da via Matteo Bonello e da via Beati Paoli, inoltre da quelle parti ci sono anche delle sorgenti ed esonda tutto. Con Edy Tamajo e il nostro gruppo consiliare della prima circoscrizione, seguiamo questa vicenda personalmente da tempo e con determinazione, finalmente questa volta siamo alla risoluzione, dopo due anni. Questa è stata una delle priorità per noi".