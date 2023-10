Proseguono le indagini sul canale Papireto, il sindaco: "L'auspicio è riaprire la strada nel più breve tempo possibile"

Ancora dieci giorni per completare le indagini geofisiche lungo il canale Papireto e poi scatterà il conto alla rovescia per la riapertura di via Matteo Bonello, che prima dovrà essere messa in sicurezza e riasfaltata.

Il sindaco Roberto Lagalla scandisce i tempi: "Oggi, insieme all’assessore alle Opere pubbliche Totò Orlando, ho svolto un sopralluogo per constatare lo stato di avanzamento delle indagini geofisiche lungo il Papireto, all’altezza di via Bonello, un intervento necessario prima di procedere al ripristino del manto stradale e delle condizioni di sicurezza".

A distanza di quasi due anni dell'esondazione del canale Papireto, avvenuta nel dicembre 2021, con il successivo collasso del manto stradale di via Matteo Bonello, e dopo lungaggini burocratiche e rimpalli di competenza, sono finalmente iniziate le operazioni di analisi per il ripristino della viabilità della via Papireto. A commissionarle è stato l'ufficio del commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.

"Dopo anni di stasi, finalmente l’amministrazione è riuscita a portare avanti un proficuo percorso con gli uffici del commissario del dissesto idrogeologico della Regione. Adesso, non resta che aspettare la fine delle indagini, previste per il 27 ottobre e l'esito di queste ultime con l’auspicio, in seguito, di poter procedere nel più breve tempo possibile ai lavori per riaprire la strada alla viabilità in condizioni di sicurezza", conclude Lagalla.