Canale Papireto, convenzione Regione-Comune: mezzo milione per ripristinare la viabilità in via Bonello

A inizio mese una delibera della Giunta Lagalla aveva sbloccato l'iter burocratico per l'avvio dei lavori al canale Papireto, ostruito a causa del collasso del manto stradale in corrispondenza di via Matteo Bonello; oggi con la firma della convenzione fra Comune e Regione ecco mezzo milione di euro per ripristinare la viabilità dopo l'esondazione del dicembre 2021, che ha imposto la chiusura al traffico del tratto di strada.

Il documento è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di commissario di governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, e dal sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla, in presenza di Maurizio Croce, soggetto attuatore della struttura commissariale per il dissesto idrogeologico.

La convenzione stabilisce che le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 in favore del Comune di Palermo, stanziate dalla Regione Siciliana, siano destinate alla rifunzionalizzazione delle condotte e al ripristino delle condizioni preesistenti del canale Papireto, alle attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento dei cantieri. Il finanziamento arriva in seguito a una richiesta del Comune, nella quale veniva sottolineata l’urgenza dei lavori dopo il collasso della struttura, per motivi di carattere tecnico, sociale ed economico.

"E' un'azione strategica. Il ministero dell'Interno ha stanziato ben due miliardi per l'intera mappatura delle zone a rischio sul territorio nazionale - ha affermato il presidente della Regione Renato Schifani - noi faremo la nostra parte, avviando tempestivamente lo studio delle criticità della situazione idrogeologica. Le disgrazie vanno evitate con l'attività di prevenzione. La collaborazione istituzionale con il sindaco di Palermo - ha poi aggiunto - prosegue anche sul tema dei rifiuti, che troverà soluzione con la realizzazione dei termovalorizzatori, per i quali ho già parlato con il ministro dell'Ambiente. Colgo l'occasione per ringraziare il sindaco e l'assessore regionale Roberto Di Mauro per l'impegno che stanno portando avanti rispetto anche a questa emergenza".

"Con la firma della convenzione, che avviene all’insegna di una stretta sinergia e condivisione di intenti tra Comune di Palermo e Regione Siciliana - sottolinea il sindaco Lagalla - potrà finalmente essere avviato l’iter propedeutico alla progettazione e all’esecuzione dei lavori sul canale Papireto con evidenti ricadute positive in termini di viabilità, evitando i danni causati da possibili esondazioni dovute al maltempo, come già avvenuto in passato. Questo grazie all’impegno del soggetto attuatore della Struttura commissariale per il dissesto idrogeologico Maurizio Croce, che ringrazio per l’attiva collaborazione, e all’assessore comunale Salvatore Orlando, che ha seguito con grande impegno i lavori pubblici per rimuovere i 'tappi' più importanti di questa città, dedicando particolare attenzione alla situazione del canale Papireto. Sono certo che restituiremo presto ai palermitani strade più sicure".